工程收賄逾千萬 前車城鄉長重判17年

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前屏東縣車城鄉長林錫章涉工程弊案，利用工程招標收取回扣新台幣1000多萬元，屏東地方法院今天一審宣判，林錫章依貪汙治罪條例及採購法重判有期徒刑17年，褫奪公權7年。

與他一起涉案的收賄白手套、前車城鄉公所機要秘書趙清連、民間友人駱文宗，分別被判14年6個月及12年6個月，都褫奪公權7年，全案仍可上訴。

65歲的林錫章自2010年3月當選第16屆車城鄉長後，透過趙清連與駱文宗利用工程招標每件工程收取5%到10%不等回扣，並以指定廠商及由廠商自行處理圍標方式達到目的。

檢警追查，林男等人共計向工程包商收受賄款新台幣1000萬多元。1060224

(中央社)