繪畫當復健 罕 見天使揮灑彩筆新人生

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(中央社記者林長順新北24日電）罹患先天性肌肉失養症的李柔萱跟李佳諭兩姐妹，利用繪畫來增加手部的靈活度，畫畫除了是復健方式，更讓她們走出封閉的生活圈，找到友誼與自信。

每年2月的最後一天為國際罕見疾病日，為了讓更多人可以一起認識這些生命鬥士，新北市立圖書館蘆洲集賢藝文中心特別邀請「罕見心靈繪畫班」49位學員展出特展，即日起展出至3月12日止，讓民眾可以透過50幅畫作認識罕見疾病。

新北市立圖書館蘆洲藝文中心「讓藝術開啟心靈之窗」罕見心靈繪畫班特展今天下午舉辦開幕茶會，參展的3位罕病病友並特別到場，和大家分享他們與眾不同的生命色彩。

李柔萱、李佳諭姐妹兩人都是先天性肌肉失養症的患者，肌肉失養症是一種遺傳性疾病，肌肉隨著時間退化，造成肌肉逐漸無力及萎縮，平時需乘坐電動輪椅，生活瑣事也需別人幫忙打理。

李媽媽說，姐妹倆手腳都不靈活，平常都只能待在家裡，沒有機會認識朋友，當初參加繪畫班，是為了讓她們復健，訓練手部的靈活度，沒想到畫畫之後，不但為兩姐妹帶來自信，也認識了很多朋友，彼此交流心得，生活變得更加豐富。

新北市立圖書館表示，罹患罕病的病友每天都面臨著疾病帶來的無情考驗，也常容易遭受外界誤解與排擠。蘆洲集賢藝文中心此次邀請「罕見心靈繪畫班」展出，希望讓社會大眾有機會接觸並更加了解他們，藉由畫展作品來與罕病病友做互動，共同為照顧罕病病友盡一份心力。

「讓藝術開啟心靈之窗」罕見心靈繪畫班特展2月25日起至3月12日展出49位病友50幅作品。明天上午並邀請到台灣首位罕病街頭藝人張瓊玉，分享身為馬凡氏症患者如何克服她人生中大大小小的麻煩。

相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.tphcc.gov.tw），洽詢電話：(02)82821951；捐款洽詢：罕病基金會(http://www.tfrd.org.tw/tfrd)，電話：(02)25210717。1060224

(中央社)