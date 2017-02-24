烘焙坊勞資爭議 勞工局：業者違勞基法
台中市知名烘焙坊發生勞資爭議，台中市勞工局今天說，經檢視後發現業者違反勞基法相關規定，事實明確，後續將依法裁罰。
台中市知名烘焙坊與實習學生的勞資爭議案，勞工局表示，受理後除查到業者有違反勞基法讓員工超時工作情形，也協助勞資雙方調解，目前正全面檢視實習生到職後的出勤紀錄，協助雙方3月6日第二次調解時認定加班時數，計算未給足的加班費及國定假日出勤工資。
勞工局表示，受理此案後，為儘速了解烘焙坊違法營業的狀況，先要求業者提供105年10月至12月勞工出勤資料，經檢視後發現，業者有使勞工延長工時超過1個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等情形，已違反勞動基準法第32條及第36條規定，事實明確，後續將依法裁罰。
為了保障實習學生的勞動權益，勞工局目前正全面檢視實習生到職後的出勤紀錄，以協助認定加班時數，以供3月6日勞資雙方第二次調解時，計算還沒有給足的加班費及國定假日出勤工資。如果屆時調解不成立，或是勞方請求其他權利損害賠償，勞工局也會請法律扶助基金會台中分會協助進行後續的法律程序。
勞工局強調，受理這件檢舉案時，除了依勞動基準法及勞動檢查法相關規定進行勞動檢查外，也會依法保護檢舉人資料。此案檢舉人並非學生本人，勞工局檢查時也不知道受害學生的資料，因此絕沒有洩漏學生資料的可能性。
此外，對於這家業者其他員工的勞動權益，勞工局強調，已將業者列為重點檢查對象，後續將持續實施勞動檢查。1060224
(中央社)
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