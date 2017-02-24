台東兒童公園遊樂器材啟用 小朋友爬蛋糕
台東美術館對面的草皮上，闢建成兒童公園，除了原本賴馬繪本的雕塑外，另外新增許多遊樂器材、還有蛋糕造型的雕塑，讓台東的家長可以帶著小朋友前去同樂，不過今天啟用第一天，就有許多小朋友爬上規定不能攀爬的蛋糕上，讓許多網友說：「家長要再教育！」
今天兒童公園在縣長夫人陳怜燕、教育處長劉鎮寧等人共同剪綵下，宣布正式啟用，兒童公園有針對學齡前的兒童器材、12歲以下小朋友使用的體適能區、遊樂器材等，讓不同年齡的小朋友可以分開玩耍。
劉鎮寧說，兒童公園是將空地活化，放上蛋糕造型的雕塑，讓家長可以帶著小朋友到公園內辦趴、舉辦生日會等，是台東的城市行銷的其中一個據點。
不過造型蛋糕禁止攀爬的造形蛋糕，卻有民眾發現許多小朋友都已經爬上蛋糕上，一旁的家長卻都沒有制止，讓民眾無奈說：「不曉得蛋糕能撐多久！」
(中時)
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