天冷循環差易痠痛 醫生教你伸展頸部
天氣轉冷、血液循環差，為恭醫院復健科門診急性落枕或肌肉拉傷病患激增2倍，不少是科學園區作業員或久坐上班族，醫師示範頸部保健操，民眾可簡單伸展四肢與肩頸，加強血液循環。
復健科醫師宋松遠觀察近期夜間門診有不少竹南科學園區上班族因肌肉痠痛或拉傷就診，病例數較上個月增加2倍。求診病患多是起床後發現脖子單邊不能轉動，且有疼痛感，若拖遲沒就醫，只要一轉頭，肩頸就會痛到飆淚。
宋松遠說，天冷、血液循環變差是落枕好發季節，因氣溫下降時，血液容易流向主要臟器，頸部血液循環相對變差，尤其是平日運動量少或長期姿勢不良、常肩頸痠痛民眾，天冷時更容易誘發落枕，建議民眾平時可做頸部保健操，幫助氣血循環。
復健科醫生示範幾個頸部保健操，坐在椅子上，將手放在耳朵邊輕推頭部，或將頸部大幅度往左右側伸展，讓頸椎關節回復原位，久坐的上班族可利用空檔做頸部運動。
醫師提醒，落枕時可先冰敷，過2小時再熱敷，落枕超過24小時仍感覺不舒服應盡速就醫。
(中時)
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