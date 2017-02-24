農地種工廠就地合法化恐形成破窗效應
為解決農地種工廠亂象，中央訂出部分特定農業區土地變更為一般農業區，彰化縣提報32區，已6區通過審議，環團昨天召開違章工廠就地合法問題座談會，憂心農地持續流失，若不從癥結解決，業者也會問「別人可以我不行」，恐形成「破窗效應」，讓土地管理繼續失控。
彰化縣醫界聯盟總幹事謝秋鳳指出，農地汙染危及食安，農地流失對糧食自給率已經很低的台灣也是國安問題。但令人遺憾，長期以來仍設法讓農地上違章工廠繼續生存，並將特定農業區解編為一般農業區，可作為丁種建築用地，讓良田也淪陷。
今天座談會指出，檢視這波納入特定區違章工廠並非資本有限、難以負擔遷建成本中小企業，不少是世界級企業。鹿港1坪農地2萬元，上萬坪農地變工業用地後，1坪升值到10萬元，違法者沒受到懲罰，還因土地變更獲得暴利。
議員林世賢指出，要解決農地汙染，電鍍產業一定得遷到專區集中管理，但放任工業區土地炒地，使得遷廠困難重重，買土地就佔成本8成，對中小企業而言，要砸7、8千萬元購地，等於繳出棺材本，建議電鍍專區只租不能賣。
地球公民基金會專員吳其融也指出土地管理盲點，農地興建違章工廠，農業局撤銷農業設施許可文件，但是營業、建照沒跟著撤銷，違章工廠有「存活」空間，繼續孳生，有能力者進一步變更特區，如今還發展出代辦「合法化」新行業，掠奪農地。
彰縣府建設處表示，涉及工廠輔導法、臨時工廠登記制度，是中央權責，地方政府只是配合辦理。
(中時)
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