揪不法勞保黃牛 勞保局辦理專案清查
啟動「專案清查，違法送辦」策略，勞保局近3年陸續辦理「醫師出具診斷書數量異常」專案清查，針對開立診斷書較多的醫師，分析案件內容，發現部分被保險人就醫行為違反一般人的就醫經驗，懷疑有勞保黃牛指導病患裝殘裝病或與醫師勾結開立不實診斷書，勞保局表示，只要有查到類似不法行為，都會函送至司法機關參辦。
勞保局政風室指出，比對案件之後，會發現最常見的狀況是部分被保險人會跨多個縣市就醫或非於原手術醫院診療開立診斷書的行為，「我們也會去比對醫師的相關資料，如果這個看診醫師不是名醫、也不是相關診斷專長，就會列入追蹤」。
在去年三軍總醫院醫師涉嫌與勞保黃牛勾結詐欺案之後，勞保局陸續函送相關案件至司法機關，勞保局透露，目前還有一案件正在偵查中，在今年1月底前，已經追回22名被保險人溢領失能補助金900多萬元。
勞保局指出，鑑於黃牛集團勾結醫師開立不實診斷書詐領勞、農保給付涉案金額龐大且涉案人數眾多，為遏阻不法詐領給付案件發生，影響整體勞工權益及公共利益，去年也召開「廉政研究焦點座談會」，邀集各相關領域專家與檢察官參與，廣納各界對於勞保局給付案件審查制度及防制勞、農保黃牛作法的建議，以完備現行防制不法黃牛機制。
(中時)
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