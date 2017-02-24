彰檢食安環保英雄換跑道 鄭智文轉任律師圓建築夢

曾偵辦過許多重大案件的彰化地檢署檢察官鄭智文，因生涯因素考量，下月起正式告別公職人生，轉任律師。（謝瓊雲攝）

彰化地檢署檢察官鄭智文，近年陸續偵辦食安、環保與公共工程等重大案件。（謝瓊雲攝）

偵辦過許多全國性矚目大案的彰化地檢署檢察官鄭智文，近日因為生涯考量轉職，為了多陪陪母親、並一圓年輕時的建築夢，本月底將正式卸下檢察官職務，轉任執業律師。

鄭智文出身市井，年輕時曾在菜市場殺雞、賣禽肉，也曾在建築工地當板模工，18年前考上書記官、11年前再考上檢察官，近年來陸續偵辦過假干貝、塑化劑、電鍍廢水、黑心爐渣工程和空汙案件。

被視為打擊不法的環保、食安英雄，但辦案不眠不休也讓他犧牲個人與家庭生活，2年多前他在病危父親的耳畔，承諾會每周帶妻小回家陪母親吃飯，要父親安心，卻一直食言，讓他去年底起心動念決定轉職。

「沒想到妻子竟完全不反對！」45歲的鄭智文說，雖然每月都有近百件案子在手中，鐵漢性格讓他埋頭一路往前衝，有時還會專找有挑戰性的案件主動偵辦，自豪6年來已陸續完成「水陸空」各種案件，未來想多點時間陪伴家人，也想圓年輕時的夢。

年輕時就夢想投入營建業的他說，當年因家庭經濟因素考公職，前幾年偵辦公共工程以廢爐渣摻入混凝土案件時，重燃當年在工地當板模工時的夢想，希望轉任律師後蓄積實力與資金，將來能開設建築公司，為購屋入住者打造一間最有良心的堅固房子。

(中時)