千禧世代「遊必要好康」 Expedia機＋酒下殺58折
全球知名線上訂房訂票網站Expedia智遊網今(24)日公布「Y世代旅遊行為」調查報告，結果顯示，OTA(Online Travel Agent)在台灣仍有成長空間，而吸引台灣Y世代旅客註冊成為OTA會員的主因，是因為可以「享有旅遊行程特別折扣」、「訂房更輕鬆」、「收到感興趣服務的價格調整通知」以及「獲得客製化旅程優惠」。
Expedia智遊網針對台港日三國18至35歲年輕族群進行的調查也發現，台港日三地年輕人最想前往的國家是日本，其次是韓國和英國。另外，台灣Y世代喜歡和閨蜜出遊的比例，高達近4成，且非常在意各種旅遊折扣和促銷優惠。而在旅遊付款方式部份，則調查結果顯示，台灣Y世代旅客有超過5成有使用過或有興趣使用「會員點數」付款。
鑑於Y世代將成為未來20年內最重要的消費族群，Expedia智遊網透過旅遊行為調查，更精準掌握Y世代族群的市場，使旅遊平台不斷優化使用者體驗，期望能顛覆台灣旅客目前對於OTA的認知，進而讓Expedia智遊網成為台灣新世代旅客心目中的聰明旅伴。
為了要打入Y世代族群，持續提供消費者更優惠的機加酒行程，Expedia智遊網台灣行銷經理林其青昨日表示，Expedia智遊網今年再度升級至機加酒42%折扣，提供更方便和優惠的一站式訂購服務，並擁有更彈性的自由搭配選擇。同時，Expedia智遊網並針對旅客提供訂購行程享三重集點：Expedia+、信用卡紅利、機票里程，可以使用會員點數Expedia+再換下一趟旅程。
台灣單身不婚族比例偏高，尤其女性單身的比重，更僅次於法國，位居全球第2位。因此年輕未婚女性喜歡和閨蜜好友一起出遊，和家人、伴侶同遊的比例相對偏低。林其青表示，約２成的年輕父母自從有小孩後，認為對於未來的假期有負面的影響，因此也會希望能享受自己獨處或與閨蜜的旅行生活。因此，Expedia智遊網希望分別針對家庭、閨蜜、單身貴族等不同消費族群，提供各式星級的飯店及機票選擇，自由地組合搭配出符合需求的行程，進而持續擴大市占率。
(工商)
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