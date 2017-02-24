BEAST變Highlight 放下過去重新出發
南韓歌手尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲所屬公司Around Us今天宣布，原以「BEAST」團名活動的5人，今後將改以「Highlight」名義活動。
尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光及孫東雲與前公司Cube娛樂合約期滿後創新公司Around Us自立，卻面臨無法以原團名活動的窘境，Cube娛樂日前表示，將沿用BEAST團名重組新團，引發粉絲反彈。
韓媒OSEN報導，Around Us今天正式宣布，尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲5人組合將改名為「Highlight」，放下過去以「BEAST」名義獲得的榮譽及成果，重新出發。新團名取其「最明亮、最顯著部分」的含意，同時也是他們改為5人體制後發行的首張專輯名。
成員們也在SNS上表達不捨與期待的心情，表示會將過去燦爛的榮耀與珍貴的記憶珍藏心中，日後將以新團名Highlight重新開始努力活動，盡快與歌迷重新相聚。（中央社廖禹揚）1060224
(中央社)
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