農會選舉涉賄 桃檢查出一票6千

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桃園區農會會員代表選舉，桃園地檢署偵查到吳姓候選人涉向多名會員行賄，以每票新台幣6000元代價，希望支持特定候選人。涉案人在傳訊中坦承受賄，分別遭到30萬到1萬元交保。

桃園地檢署今天傍晚指出，檢方接獲檢舉指出，桃園區農會會員代表候選人吳姓男子，涉嫌透過另一名吳姓男子向農會會員行賄。

檢方指派主任檢察官趙燕利、檢察官鄭朝光積極偵辦，蒐證完備後，指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局桃園分局，持搜索票搜索涉案人與多名收賄的農會會員。

其中巫姓等多名會員坦承在今年1月間，收受6000元賄款，並允諾支持特定候選人，檢方以涉案人違反農會法中投票行賄、收賄罪嫌，在偵訊後，諭知具保30萬到1萬元交保金，全案擴大追查中。1060224

(中央社)