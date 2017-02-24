優人神鼓結合潑彩投影 傳遞共生意象
優人神鼓推出新作「墨具五色」，今天在政治大學進行試裝台演出，首度將磅礡鼓聲與團員柔軟身段結合潑彩投影，以現代科技手法傳遞古老共生意象。
睽違5年，優人神鼓藝術總監劉若瑀與音樂總監黃誌群再度合力創作，推出新作「墨具五色」。黃誌群從書法家董陽孜墨寶「老莊說」，悟得「一墨而五色具、五色又源於墨」相生關係，啟發譜曲靈感；劉若瑀則設計舞者柔、鑽、沈底身形，詮釋生命本質。
「墨具五色」結合潑彩畫家柯淑玲作品與多媒體投影，以現代科技手法傳遞古老共生意象，下午在政治大學藝文中心大禮堂進行試裝台演出，鏗鏘有力的銅鑼鼓聲，搭配舞者肢體的柔勁與旋轉律動，及投射其身上的光影變化，展現優人神鼓歷來最科技、最繽紛作品。
排演中，劉若瑀坦言如何讓潑彩與肢體、音樂完美結合，是創新也是巨大挑戰，並表示不同以往作品，這次以舞者姿態為主、音樂為輔，「盼讓觀眾看到舞台上表演者與潑彩又創作出另一個視覺上的畫作」。
「墨具五色」4月15日將在台中國家歌劇院、4月21至22日高雄市文化中心、5月4日至7日在台北國家戲劇院演出。1060224
(中央社)
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