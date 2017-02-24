帶出場不付錢還讓小姐破相 男吃官司

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台南1名吳姓男子今天凌晨到舞廳消費，帶小姐出場後，卻說沒有錢付出場費，雙方爆發爭吵，吳男拿酒杯怒砸小姐的臉，造成對方破相，吃上官司。

台南市警方指出，吳男到舞廳消費，看上1名小姐，雙方談好價錢帶出場，一起到釣蝦場唱歌，但2人到釣蝦場後，小姐先索取出場費，吳男卻宣稱沒錢，還翻臉嗆聲。

這名小姐脾氣也是直來直往，眼見吳男不付錢，當場摔酒杯後，起身離開釣蝦場；吳男酒後脾氣也不佳，拿起酒杯砸向小姐的臉，造成對方破相。

店家看到雙方發生衝突，立刻報警，小姐堅持提出傷害告訴，全案由警方調查中。1060224

(中央社)