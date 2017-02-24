「兄弟本色」扮大亨過足戲癮

海報主視覺選在萬華古老旅社拍攝。（本色提供）

頑童 MJ116、MC HotDog、張震嶽2015年合組「兄弟本色」，從台北小巨蛋出發，巡迴世界走透透，他們將於４月29、30日在小巨蛋舉辦「日落黑趴」最終場，之後各奔西東，為了記念１年多來合作，除了重拍演唱會主視覺海報，近日忙錄新專輯的他們，將於３月底推出新作。

主視覺海報今曝光，結合電影裡哥倫比亞大亨的造型與慨念，表現具電影感的視覺創意；拍攝當天特別情商熱狗的古董商朋友出借珍貴物品當道具，並找了萬華一間保有古老原貌的旅社拍攝，兄弟本色５人抽雪茄扮哥倫比亞大亨，有模有樣過足戲癮。

兄弟本色「日落黑趴最終場」延續上一次台中場演唱會的售票方式，需先加入本色官網的會員才能購票，３月11日開賣。

(中時)