防年金被扣押 勞保局鼓勵申請勞國保年金專戶
為了保障勞保及國保被保險人請領給付的權益，勞保局表示，如果有民眾因為債務問題，擔心年金入帳可能遭扣押或執行，可以請勞保局出具證明文件，由本人持該證明文件、身分證件及印章，到土地銀行各地分行或郵局申請開立勞保或國保年金專戶。
勞保局解釋，這個年金專戶，僅供勞保局匯入年金給付，不得存入其他款項，而專戶內得存款，經銀行及郵局控管，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的，被保險人可在需用時隨時提領，請領給付有保障。
據統計截至今年1月止，已有1萬5000人開立勞保年金專戶，開立國保年金專戶的也有計1萬6000人。
勞保局表示，對民眾來說開辦專戶可享有保險給付準時入帳、不會被扣押，也不用每個月跑銀行兌領支票，專戶內的存款和一般帳戶相同可以自由分次提取，存款期間銀行也會計算利息；對勞保局而言，能有效降低行政成本，省去每個月寄發支票的雙掛號郵資及相關人工作業，每月約可省下50餘萬元，可以同時兼顧勞工請領給付的權益，並增進行政效率。
(中時)
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