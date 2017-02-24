毒犯自學改槍 謊報身分差很大露餡
花蓮新城鄉1名毒品通緝的李姓男子逃逸隱匿近3個月，昨夜因駕駛1部遭註銷的車輛出門，被細心的員警發現。雖然李嫌輕易背出他身分字號，試圖蒙混過關，但員警拿出人臉辨識器查詢，讓他當場露餡，同時在車上查獲改造手槍、西瓜刀及毒品，當場被帶回偵辦。
新城警方指出，昨夜18時許，嘉里派出所警員巡邏至花蓮市交界時，突見1部自小客車自巷子轉彎切出，插進警車前方，由於該車車牌斑駁模糊，員警當下以警用電腦小神捕查詢，發現該車為逾檢註銷之車輛，車籍顯有問題，員警遂追上攔停盤查。
李姓男子在警方盤查身分時，神色自若地說出一組身分證字號，經警查詢亦無異狀，一切看似正常，正要放行離去時，員警羅晏平發覺駕籍照片與李男臉貌相差甚遠，懷疑男子說謊，李男臉色大變與警方僵持20分鐘，拒絕透露真實身分。
員警於是拿出警用電腦進入「人臉辨識系統」，正在搜尋比對時，李男見眼見西洋鏡即將拆穿，坦承因毒品正遭到通緝，還誠實告訴員警車內還有「槍」，警方將後車廂內找到裝有改造手槍、彈夾及半成品子彈，並在駕駛座附近起出安非他命及吸食器、西瓜刀、改製工具扣回偵辦。
有重利、槍砲前科的李男供稱，槍支及模型子彈自網路上購買，然後再上網觀看改造影片，自學改造技術，但只是用來防身，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪、毒品危害防制條例及毒品通緝犯移送花蓮地檢署收案。
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(中時)
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