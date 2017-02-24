趙又廷狂搖頭 公開「床上撲倒楊冪」內幕
趙又廷因為和大陸女星楊冪演出《三生三世十里桃花》成為新一代男神，劇中與楊冪甜蜜互動看得粉絲臉紅心跳，日前兩人床戲登場，更是讓粉絲瞬間暴動。不過趙又廷日前受訪時，就揭密這些浪漫戲背後的真實內幕，他想起來就狂搖頭。
趙又廷在戲中飾演的太子「夜華」擁有一頭過腰長髮，長髮造型也為他帶來不少困擾，他日前接受陸媒訪問，就直言：「我要去做一些看似很Man啊，或怎樣的一些舉動，比如說把小冪推倒在床上，然後就撲上去這樣，哇感覺應該非常浪漫非常酥，但其實拍攝的時候不是這樣的。」
趙又廷透露拍攝時候一推下去，整個頭髮瞬間撒在他面前，彷彿貞子一樣，頭髮也全在楊冪臉上，那個畫面說有多不浪漫就多不浪漫，讓他至今回想起來，仍不禁直搖頭。
趙又廷開心分享戲中趣事，免不了又被問到與高圓圓做人進度，對此他笑稱：「順其自然，我們兩個都不急，大家也不用太急了。」也透露未來真有小孩，會給小孩設立規矩，這是父母教育孩子很重要的一塊，但該陪小孩玩的時候也是會投入地陪他玩。
(中時電子報)
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