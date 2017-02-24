一個都不放過 高美館新展等觀眾抽絲剝繭
高美館即起至5月30日推出《一個都不放過：當代藝術中的推理事件》展覽，國內外近30位藝術家媒材豐富、形式多元的作品，將展間打造仿如推理情境中的經典懸疑宅邸，等待觀眾抽絲剝繭，揭開作品神秘面紗。
新展的發想來自英國推理小說女王阿嘉莎‧克莉絲蒂(Agatha Christie)的作品《一個都不留》(And Then There Were None)，高美館長李玉玲表示，當代藝術發展至今可謂繽紛而多元，近年來，高美館持續在策展上展現跨域的創意，為民眾帶來多感體驗，讓美術館成為各類藝文能量匯聚交流的平台。此次展覽在展覽組簡正怡、陳美智的共同策劃下，感謝來自國內外眾多藝術家們參與得以促成此展。
(中時)
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