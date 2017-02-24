香蕉慘遭腰斬　農民祭出50萬懸賞令

新園鄉瓦磘村一處佔地3.3分的香蕉園，23日凌晨遭不肖宵小惡意攔腰斬斷，損失近50萬，周姓農民雖已報警處理，但仍怒發50萬懸賞令。(謝佳潾攝)

新園鄉瓦磘村一處佔地3.3分的香蕉園，23日凌晨遭不肖宵小惡意攔腰斬斷，損失近50萬，周姓農民雖已報警處理，但仍怒發50萬懸賞令。(謝佳潾攝)

懸賞緝凶！屏東新園鄉瓦磘村一處佔地3.3分的香蕉園，23日凌晨遭不肖宵小惡意攔腰斬斷，損失近50萬，周姓農民雖已報警處理，但仍怒發50萬懸賞令，他指出，他平日與人無結怨，不明還不能收成的香蕉到底招誰惹誰，竟被弄得慘不忍睹。

周姓農民說，香蕉再2個月就可以收成了，辛苦一年就是在等收成期，不料竟被宵小惡意破壞，整片香蕉園慘不忍睹，幾乎株株香蕉樹都慘遭腰斬，看得真是心痛不已，所以即使已經報警處理，但仍祭出懸賞令，只要有誰緝到惡賊，就能向他領取50萬賞金。

「為抓人在所不惜。」他強調，以目前市價來估算，1分地的香蕉樹約有14萬產值，他的香蕉園佔地3.3分，產值約46.2萬，而再加上其他成本消耗計算，他的損失近50萬，這一加一減的損失、懸賞似乎不符效益，但為了抓到可惡的小偷一切都值得。

「這一定是恩怨問題。」相較周姓被害人的憤怒，附近農友則說，這樣的砍法一看就知道是與人結怨，但問題應該不是出現在周姓農民身上，而是幫忙耕種的親戚，周的親戚個性較衝動，不知是否在外與人發生不愉快，間接連累地主遭殃。

農友說，案發地附近都沒發生過香蕉腰斬事件，所以這件事不僅不單純，也已經在村內發酵，大家都相當同情周男的損失，畢竟農夫養家不易，就快收成的農作被惡意破壞，誰看了都於心不忍。

(中時)