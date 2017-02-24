澎湖縣政府召開人事會報，並頒獎表揚人事業務績效考核績優單位

我要評比

澎湖縣政府人事處於24日召開2月份人事會報，處長許明質主持，共計42位人事人員參加，會議開始前頒發105年度人事業務績效考核績優之人事單位獎狀，並對得獎機關、學校表達恭賀及嘉許，也肯定全體人事人員在機關、學校服務兢兢業業，戮力從公的精神，期勉大家繼續為推動人事業務投注心力。

人事業務績效考核是綜合考評各人事單位全年的工作表現，依據各項評量指標的達成度給分。105年度縣府人事處所屬人事機構業務績效考核，機關組第1名農漁局人事室、第2名消防局人事室、第3名西嶼鄉公所人事管理員；學校組第1名馬公國中人事室、第2名文光國中人事室。

會中除由各科科長介紹業務辦理情形及介紹最新人事法規，增進與會人員對業務及法規的瞭解外，也請文化局、中正國小人事同仁分享經辦人事工作的經驗與心得，期以相互勉勵，共同成長。

此外，針對實務作業中所遭遇的問題，提出2個議案，經由與會人員腦力激盪研討後，作成決議，建議中央權責機關參考採納，以提高人事作業行政效率。

(中時)