李登輝被判拆屋還地 王燕軍：據理力爭

前總統李登輝居住的台北市外雙溪翠山莊別墅，被控侵佔。高等法今天判決李坤儀拆屋還地。李登輝辦公室主任王燕軍表示，據理力爭、循司法途徑解決。

王燕軍說，當初買賣時，因為沒有鑑界，後來原地主把爭議土地賣給了現在的地主，才會引發糾紛，根本不是侵占鄰地，李前總統一開始就表達誠意，願意買這塊地，但對方不肯。「那個人提告，在玩什麼遊戲，我們不知道」。

王燕軍表示，整個社區每家、每戶都有三、二坪這樣的地，硬是要拿李總統做文章、不能因為李總統有名，都掛李總統的帳。

(中時)