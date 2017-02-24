北市與雲林攜手合作 花博市集周末賣番薯
繼台北燈節之後，台北市再度與雲林縣合作，花博農民市集明日將舉辦「水林2017番薯專區推廣二部曲」活動，以優惠的價格聯合行銷水林番薯，包括限量100份袋裝番薯只要50元買1送1，台北市產發局提醒民眾，要搶要快！
台北市產發局副局長王三中表示，這次與雲林縣政府聯手合作行銷水林的優質黃金番薯，在台北就可以買到產地直送的滋味。為此，台北市農會也協助水林銷售黃金番薯，即日起，在市農會萬隆門市、復興南路的蔬果小舖，加上假日營業的台北建國假日花市、花博農民市集共4個銷售據點，準備5000斤的番薯，以1袋50元、再買1送1的超優惠價格，直至賣完為止。
雲林縣水林鄉鄉長陳怡帆說，水林鄉種地瓜的面積近1000公頃，占全台地瓜總產量的五分之一，地瓜濃密、香甜，主產紅肉地瓜台農57號與黃肉地瓜台農66號。番薯的營養價值極高，可幫助消化並促進腸胃蠕動及減少疲勞感等，是非常受歡迎且物美價廉的養生食材。
明日花博是即將舉辦開幕活動，除有農學講堂教民眾如何用番薯作出創意料理，水林鄉公所在現場更準備了限量炸番薯1000份、烤番薯500份；台北市農會也特別準備番薯小餐包300份、番薯塔300份，提供民眾現場品嚐試吃。台北花博農民市集營業時間為每周六日早上10點至晚上6點。更多市集的活動訊息，可至活動官網（http://www.expofarmersmarket.gov.taipei）查詢。
(中時)
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