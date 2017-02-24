文青週末地圖 波隆納插畫大展

週末將至，本週優質藝文活動包括「驚蟄．憶趣－臺藝大袖珍雕塑典藏展」、林生祥「圍庄二三事」講座、第50屆波隆納世界插畫大展、「馮偉中：西海岸異世界－360°錄像實驗」等。

1.「驚蟄．憶趣－臺藝大袖珍雕塑典藏展」沃沃美學的新展覽「驚蟄．憶趣－臺藝大袖珍雕塑典藏展」，即日起至3月底在新竹市西門街的沃沃美學展出。

2月25日開幕活動，邀請到4位知名雕塑家王國憲、宋璽德、甘丹、溫岳彬座談，台藝大袖珍雕塑展這次從七屆的學生典藏作品中，精選出30餘件各式媒材的作品展出，並梳理展覽的演變過程，從獎項的設立到作品的意涵，期許能將袖珍雕塑的故事與魅力在新竹傳遞。

2.林生祥「圍庄二三事」講座國立台灣文學館「2017府城講壇：文學迴音‧臺灣之歌」系列講座，主題結合「文學」與「音樂」，安排六場次相關主題演講。2月25日「府城講壇」，邀請多次獲金曲獎肯定的客語創作歌手林生祥擔任主講人，講題「圍庄二三事」，在國立台灣文學館一樓演講廳暢談他的音樂創作。

高雄美濃客家子弟林生祥，自小便一頭栽進音樂世界，喜歡聽音樂，但真正開始著手創作音樂是在他高中時期。大學時代組樂團「觀子音樂坑」並擔任吉他手兼主唱，之後前後擔任「交工樂隊」、「生祥與瓦窯坑3」、「生祥與樂團」吉他手、月琴手兼主唱。現為「生祥樂隊」吉他手、月琴手兼主唱，團隊成員除了台灣音樂人吳政君、黃博裕，還包含日本音樂人大竹研、早川徹、福島紀明。

生祥樂隊長期關注農工、環境議題，奏唱著對土地的深情與關注。林生祥作品的歌詞，大部分皆由他的老搭檔鍾永豐操刀，「圍庄」雙專輯核心議題為石化產業與空汙，歌詞敘事架構更是如史詩般壯闊。

3. 波隆納世界插畫大展享有插畫界奧斯卡美譽的「波隆納世界插畫大展」又來了，曾在2015年來台展出創下50天12萬觀賞人次， 今年巡展來台的第50屆「波隆納世界插畫大展」更是創下許多歷史記錄，3200位參賽者中，脫穎而出最終77位入圍插畫家，以385件全新插畫原作，首度來台展出，帶領觀眾穿梭現實與想像世界中的美好。本屆台灣插畫家入圍人數高達7人，佔總入圍人數1/10強，也打破史上最高記錄，插畫家黃鈴馨、陳又凌、鄒駿昇、王書曼、黃雅玲、吳欣芷及黃郁欽，以插畫美學融入時下議題，向全世界介紹台灣。

第50屆「波隆納世界插畫大展」即日起至4月26日在台北華山文創園區展出。

4.「馮偉中：西海岸異世界－360°錄像實驗」國立台灣美術館即日起至4月23日，推出2017數位藝術創作案展「馮偉中：西海岸異世界－360°錄像實驗」，呈現台灣東西岸人文及自然環境的差異，藝術家馮偉中不但完美駕馭360度的展覽場域，作品更是兼具視覺美感並傳達藝術家對生態環境的觀察暨社會影響力。

馮偉中身兼環境紀錄片導演，具有動畫、紀錄片及微電影拍攝背景，三年前迷上空拍錄影後，漸漸意識到現在已經越來越難看到純粹的藍天，因而發想以環境汙染為切入點創作，希望透過藝術產生影響力，讓更多人意識到環境議題，正視台灣空氣汙染正越來越嚴重的現實，重新思考工業發展帶來的後果。1060224

(中央社)