僑委會：配合解密二二八檔案 還原歷史
僑務委員會今天表示，總統蔡英文要求盡快將二二八檔案解密，僑委會已於22日完成4件檔案解密，全力配合還原歷史真相。
媒體報導，蔡總統昨天接見海外二二八遺屬返鄉團時提到，在國家發展委員會檔案管理局已經徵集到的二二八事件檔案裡，只剩下一些還沒解密，其中有4件是來自僑委會的檔案，目前正在積極協調，希望儘快將檔案解密。
僑委會表示，相當重視二二八歷史檔案整理，1月間已將歷史檔案移由檔案局專案管理，檔案局於18日發函要求辦理該4件檔案解密作業，實體檔卷於20日送到，僑委會於22日核定完成解密行政程序，並派專人於今天上午親送檔卷至檔案局，完成註銷密等的行政程序。
僑委會說，這4件檔案內容，是約在民國60幾年時，駐外館處彙整海外辦理的二二八相關活動資訊。二二八事件是台灣不幸的歷史事件，僑委會全力於海外協助僑界辦理紀念活動，撫慰受難者家屬心靈，並將遵照蔡總統指示，全力協助配合相關單位還原歷史真相。1060224
(中央社)
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