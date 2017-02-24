LPGA泰國賽因雨暫停 台將表現持平

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LPGA泰國賽次輪因雨暫停，曾雅妮打完5洞，龔怡萍打完2洞，兩人都打出平標準桿成績，目前暫時排在並列43名、並列55名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣4918萬元）的LPGA泰國賽（Honda LPGAThailand），當地時間23日起在泰國的春武里省進行4回合共72洞的賽事，次輪賽事因當地下起大雨而被迫暫停，許多選手甚至1洞都沒有打到。

曾雅妮首輪打出2鳥、3柏忌的73桿並列44名，次輪她從第10洞出發，打完的5洞都是平標準桿，目前暫居並列43名。

龔怡萍首輪打出1鳥、2柏忌、1雙柏忌的75桿並列58名，次輪她從第10洞出發，打完兩洞都是平標準桿，目前暫居並列55名。

本次賽事有18位世界排名前20名的好手參賽，里約奧運金牌韓國選手朴仁妃（Inbee Park）更以此役作為她個人今年的首戰；台灣選手則有曾雅妮、龔怡萍參賽，其中曾雅妮2011年、2012年在本項賽事連霸。1060224

(中央社)