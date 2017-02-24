三星陷危機 傳崔智成與張正基雙雙請辭

在三星少主李在鎔拘留期限被延長至3月8日之際，三星集團重要幹部，傳出未來戰略室的副會長崔智成和社長張正基相繼請辭，讓這家在全球極具份量的南韓企業，陷入領導危機。

不過，對於兩位高層主管求去的傳聞，三星集團消息人士表示，副會長崔智成和社長張正基目前並沒有表明辭意，等到包括未來戰略室的解體在內的革新方案公布時，會決定他們的去留問題。

南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，三星集團決定在朴槿惠總統閨蜜崔順實壟斷國政醜聞的獨立檢察組調查結束後，將總管三星集團經營運作的未來戰略室解散。

南韓財經界分析，領導三星集團未來戰略室的副會長崔智成和社長張正基有可能因未來戰略室的解體而萌生辭意。1060224

(中央社)