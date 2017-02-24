具惠善婚後復出演戲 變身模唱歌手

與演員丈夫安宰賢在綜藝節目「新婚日記」中，過著「兩人世界」甜蜜生活的南韓演藝圈才女具惠善，即將回歸戲劇，在預定3月首播的週末劇「你太過分了」中，變身為模唱歌手。

南韓「日刊體育」指出，MBC週末劇「你太過分了」主要敘述人生如煙花般燦爛的明星歌手「柳智娜」（嚴正花飾）與模仿「柳智娜」的模唱歌手「鄭海棠」（具惠善飾）之間愛恨交織人生故事。

具惠善在劇中飾演出生於一個育有多名女兒家庭中的大女兒「鄭海棠」一角，她面對各種生活磨練依然堅強樂觀，代替經商失敗的父親「鄭強植」（姜南吉飾）撐起整個家庭，為維持家庭生計而站上娛樂場所的舞台。

具惠善在劇中雖然畫著濃妝，身上的衣服和舞台背景也非常俗艷，但她依然憑藉個人獨特魅力演繹出與眾不同的角色，讓很長一段時間外界只關住她與安宰賢甜蜜的新婚生活之外，重新關注具惠善在戲劇方面的專業。1060224

(中央社)