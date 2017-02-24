查獲漁船藏私菸 海巡抄近27萬包

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海巡單位日前於高雄永安外海約33浬處查獲一艘澎湖籍漁船涉嫌載運私菸，將人船押至高雄興達港碼頭起出私菸26萬9500包，初估市價新台幣1200多萬元，當場全數查扣。

高市財政局長簡振澄指出，本案是市府菸酒查緝小組繼2月13日查獲以轉口貨櫃方式調包企圖闖關私菸48萬500包後，再次成功破獲私梟以不同途徑走私菸品，呼籲私梟不要心存僥倖，以身試法。

他說，菸酒稅法修正調高菸稅，菸價預計每包將調漲20元，導致菸品價格上升，私梟以「少量進口、大量走私」，以合法掩護非法方式分散走私菸品於全台各地，除增加主管機關查緝困難，菸品產製過程未經衛生單位品管把關，也有嚴重危害消費者身體健康之虞。1060224

(中央社)