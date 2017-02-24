巴基斯坦爆炸案7死 當局更正是氣爆

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巴基斯坦官員今天表示，昨天在巴國拉合爾市（Lahore）造成7人死亡並引發恐慌的爆炸事件，是瓦斯外洩所致，而非先前警方所說的炸彈引爆。

這起爆炸並造成數十人受傷。

警方和政府官員稍早表示，這起發生在東部城市拉合爾一個高級區的爆炸案是炸彈引爆。爆炸威力震碎窗戶並炸壞了車輛。

旁遮普省司法廳長薩努拉（Rana Sanaullah）今天表示：「昨天的爆炸是意外，而非炸藥或恐怖攻擊造成。」

他表示：「事發現場證實發現瓦斯罐和氣體外洩。我們今早拿到鑑識報告，結果是未發現炸藥或相關物質。」

他並說，瓦礫使鑑識小組無法進入現場，分析過程則歷時長達8小時。1060224

(中央社)