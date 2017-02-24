陸打造反航艦體系 網友不以為然

我要評比

陸媒報導，為反制美國的航空母艦，中國大陸建構一個強大的反航艦體系，包括東風21D反艦彈道飛彈、東風26飛彈、36顆全球即時偵察衛星網路等，定位美國航空母艦的行蹤。

不過，有台灣網友不以為然，認為東風26的反艦可行性，離實用差得很遠。還有網友認為，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）可反制大陸的飛彈。

新浪軍事今天刊登署名「科羅廖夫」的文章，文中提及1996年台海危機時，美國在台灣海峽部署2艘航空母艦，給共軍極大刺激。中國大陸20年來為擊沉美國航空母艦，打造一個強大的反航艦體系。

報導稱，中國大陸大型制海武器系統，包括各種型號的飛彈，例如東風21D、東風26型彈道飛彈，顯示中國大陸有能力以飛彈攻擊東南亞、韓日、美國駐西太軍事基地，對航行於西太平洋的美國航空母艦進行遠程打擊。

除了反艦彈道飛彈，還有艦載和潛艇發射的鷹擊18雙速反艦飛彈，鷹擊62反艦飛彈。

報導又稱，中國大陸已經發射4組海洋監視衛星，透過連續監測航空母艦艦隊輻射出的電磁訊號，可以提供艦隊目標的初始航向和速度。1060224

(中央社)