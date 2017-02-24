陸打造反航艦體系 網友不以為然
陸媒報導，為反制美國的航空母艦，中國大陸建構一個強大的反航艦體系，包括東風21D反艦彈道飛彈、東風26飛彈、36顆全球即時偵察衛星網路等，定位美國航空母艦的行蹤。
不過，有台灣網友不以為然，認為東風26的反艦可行性，離實用差得很遠。還有網友認為，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）可反制大陸的飛彈。
新浪軍事今天刊登署名「科羅廖夫」的文章，文中提及1996年台海危機時，美國在台灣海峽部署2艘航空母艦，給共軍極大刺激。中國大陸20年來為擊沉美國航空母艦，打造一個強大的反航艦體系。
報導稱，中國大陸大型制海武器系統，包括各種型號的飛彈，例如東風21D、東風26型彈道飛彈，顯示中國大陸有能力以飛彈攻擊東南亞、韓日、美國駐西太軍事基地，對航行於西太平洋的美國航空母艦進行遠程打擊。
除了反艦彈道飛彈，還有艦載和潛艇發射的鷹擊18雙速反艦飛彈，鷹擊62反艦飛彈。
報導又稱，中國大陸已經發射4組海洋監視衛星，透過連續監測航空母艦艦隊輻射出的電磁訊號，可以提供艦隊目標的初始航向和速度。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。