敘國反抗軍遭汽車炸彈攻擊 釀42死
人權組織說，敘利亞城鎮巴布（al-Bab）附近村落蘇辛安（Sousian）反抗軍今天上午遭汽車炸彈攻擊，奪走42條人命。當地反抗軍先前從伊斯蘭國手中奪回巴布鎮。
法新社報導，這起自殺炸彈攻擊造成42人身亡，其中大部分為反抗軍。由於有數十人受傷，而且部分傷勢嚴重，死亡人數因此可能再升高。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）說，裝滿炸彈的車輛在蘇辛安地區爆炸。土耳其支持的反抗軍歷經數週血戰後，昨天拿下戰略重鎮巴布，蘇辛安位在巴布鎮附近。
路透社報導，在數週的巷戰後，土耳其支持的敘利亞反抗軍昨天將伊斯蘭國（IS）從巴布鎮和其他兩個較小城鎮卡巴辛（Qabasin）和阿貝薩（al-Bezah）逐出。巴布鎮是IS這個聖戰士組織在敘利亞西北部最後一個重要據點。
總部位在英國的敘利亞人權瞭望台組織，汽車炸彈攻擊了蘇辛安的軍事和安全機構。蘇辛安位在反抗軍防線後方約8公里處的巴布鎮西北部。（譯者：中央社周慧盈）1060224
(中央社)
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