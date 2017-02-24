國際慢城主席訪大林體驗台灣美麗人情
國際慢城總部主席皮薩尼（Stefano Pisani）等人，今天造訪去年獲得國際慢城認證的嘉義縣大林鎮，並參觀上林故事屋、「柳花福圓」等景點。體驗台灣美麗的人情與人文特色。
「慢城」起源於義大利的慢食文化（SLOW FOOD），進而演變成推展以慢食、慢遊、慢活為核心的全球性組織；台灣已有花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗南庄及三義等4城鎮獲義大利總部認證。
來自義大利的慢城總部主席皮薩尼、秘書長奧利維帝（Pier Giorgio Oliveti）今天前往大林參訪，受到大林鎮長黃貞瑜、嘉義縣政府秘書長張志銘熱烈歡迎。
黃貞瑜表示，大林鎮去年獲得國際慢城認證，歷經1年多的努力營造，猶如大林的諧音「Darling」，成為一座美麗浪漫的鄉鎮，希望藉此推展城市外交，一起為美麗的慢城而努力。
皮薩尼與奧利維帝今天走訪上林故事屋、大林圖書館、「柳花福圓」等景點，除了品嚐大林的有機農產品之外，也體驗台灣美麗的人情與人文特色。
黃貞瑜表示，大林是一個自由浪漫的城鎮，獲得慢城認證後，鎮民生活步調依然簡單、從容。
她說，大林的簡單小旅行與低碳慢活的環保生活，都充滿濃厚的人情味，展現出慢城熱情友善的親和力與凝聚力，希望能將這份舒適、簡單的生活，帶給來自不同國家的旅客。1060224
(中央社)
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