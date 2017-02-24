大專女足聯賽 台體、師大下月爭后
大專足球聯賽公開女一級預複賽24日在輔仁大學畫下句點，都已確定打入冠軍戰的台灣體大與台灣師大在攝氏10度的雨中激戰，最後台體靠陽佳慧的進球，以1比0氣走師大，4勝2和拿下預複賽第1，3月15日再與師大爭后。
「今天獲勝只能做參考，畢竟對方並沒有派出所有主力，我們也保留了部分身上有黃牌的球員，以免影響決賽。」台體教頭呂桂花說。
其實今年再度與師大爭后，對台體別有意義。從大專聯賽開辦以來，台體、師大年年爭后，直到去年才由屏東大學擠下台體，殺入決賽還一舉封后。
本季大專聯賽女一級仍踢雙循環預複賽，惟加入輔大增至4隊。台體則將士用命，在第2循環首戰擊敗屏大後，就已提前鎖定決賽門票，加上師大也於同日出線，24日賽果並不影響后冠誰屬。
「上季無緣決賽主要有兩個原因，」呂桂花說：「一是我當時兼任中華隊助理教練，疏忽了非國家隊的在校球員訓練工作；二是球員也許輕忽了新的競爭者，沒有做好準備，而上季只有3隊，一開始輸給屏大，總戰績很難追得回來。」
由於中華女足26日將出征克羅埃西亞，與北愛爾蘭、斯洛伐克、烏克蘭踢國際友誼賽，台體、師大的大專后冠之爭也要再等一等，待兩隊國腳返台後，3月15日下午1時才在輔大足球場進行冠軍賽。
(中時電子報)
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