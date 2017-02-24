板橋大遠百北海道展 今起登場搶228千萬商機

板橋大遠百北海道展初登場，十勝豚丼220元（小）。（粘耿豪攝）

板橋大遠百北海道展初登場，博多拉麵烤蒜頭油口味220元。（粘耿豪攝）

CANDICE由6位甜點師傅去年4月共同成立，過去有競爭關係，如今感情超好，安孫子政之（左起）、木村興治、野上寧英、山下正純、山口貴巨5位今一起現身。（粘耿豪攝）

板橋大遠百北海道展台灣獨家首發，CANDICE可麗餅雪糕每支150元，外層包可麗餅。（業者提供）

迎接228連假，板橋大遠百今起至3月9日舉辦「北海道物產展」，板橋大遠百副店長鞏貞忠表示，今年連假比去年多1天，寒流溼冷減少家庭客出遊，北海道展有228挹注，可創近1800萬元業績，較去年1628萬元高；昨起至28日加碼「春意盎然 卡HAPPY」活動，全館服飾當日單筆滿3500送250，加送「北海道物產展」50元抵用券，估計228逛街人潮可破12萬、業績年增3成。

這次，囊括北海道至沖繩54家業者，店數、規模、商品皆創4年來新高；有1成商品像是熱銷的起司條，因日圓貶值價位降1成，馬油則有買五送一優惠。14家初登場商品中，美食最受歡迎，有十勝豚丼、博多拉麵等豐富熟食選擇。

甜點部分有人氣高的六花亭推出六彩酒糖、草莓牛奶巧克力；網路超夯的日式外帶甜點北海道黃金純生乳捲；伴手禮名店「Mireica」使用北海道鮮奶油及焦糖製成的札幌焦奶酪布丁；老店「由乃由」的話題甜品抹茶起司塔、濃郁抹茶捲；台灣獨家首發的CANDICE可麗餅雪糕獲網友熱推，在北海道一周賣5000支。

此外，有5位日本職人現場實演，包括西喜康製作的十勝豚丼；「POTATO工房」福員水綿夏現場詮釋以奶油及肉醬烹調北海道馬鈴薯經典美食；「深川太郎玉子燒」筒丼修二現場製作玉子燒；「博多白天」矢野伸吾，每日現煮大骨湯呈現正統博多拉麵風味；北海道名店「純吟」松本洋平製作道地的可樂餅。

(中時)