板橋大遠百北海道展 今起登場搶228千萬商機
迎接228連假，板橋大遠百今起至3月9日舉辦「北海道物產展」，板橋大遠百副店長鞏貞忠表示，今年連假比去年多1天，寒流溼冷減少家庭客出遊，北海道展有228挹注，可創近1800萬元業績，較去年1628萬元高；昨起至28日加碼「春意盎然 卡HAPPY」活動，全館服飾當日單筆滿3500送250，加送「北海道物產展」50元抵用券，估計228逛街人潮可破12萬、業績年增3成。
這次，囊括北海道至沖繩54家業者，店數、規模、商品皆創4年來新高；有1成商品像是熱銷的起司條，因日圓貶值價位降1成，馬油則有買五送一優惠。14家初登場商品中，美食最受歡迎，有十勝豚丼、博多拉麵等豐富熟食選擇。
甜點部分有人氣高的六花亭推出六彩酒糖、草莓牛奶巧克力；網路超夯的日式外帶甜點北海道黃金純生乳捲；伴手禮名店「Mireica」使用北海道鮮奶油及焦糖製成的札幌焦奶酪布丁；老店「由乃由」的話題甜品抹茶起司塔、濃郁抹茶捲；台灣獨家首發的CANDICE可麗餅雪糕獲網友熱推，在北海道一周賣5000支。
此外，有5位日本職人現場實演，包括西喜康製作的十勝豚丼；「POTATO工房」福員水綿夏現場詮釋以奶油及肉醬烹調北海道馬鈴薯經典美食；「深川太郎玉子燒」筒丼修二現場製作玉子燒；「博多白天」矢野伸吾，每日現煮大骨湯呈現正統博多拉麵風味；北海道名店「純吟」松本洋平製作道地的可樂餅。
(中時)
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