黑道男勾結美女監理員洩漏個資，毆打合夥人遭訴

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桃園監理站爆出美女監理員龔詩茜勾結黑道男友洩漏個資，並設局迫令龍舟國手呂維鈞簽下50萬元本票，還將他打傷住院，新北地檢署今依傷害、強制等罪起訴洪楚源；至於洪、龔涉及違反個資法部分仍偵辦中。

檢方調查，呂維鈞、洪楚源等人因合夥在土城經營健身房自營運起至2015年8月均未發放紅利，洪男等5位股東懷疑呂男掏空公司，遂在土城健身房召開財務說明會議，雙方並爆發激烈口角。

洪因不滿出手毆打呂頭部及身體，還逼他交出公司大小章、存摺等，並簽下50萬本票，才讓呂維鈞離去。

呂維鈞否認挪用公款，並表示當晚洪男、4名股東及1名會員以帳目不清為由，將他毒打一頓後還迫令承認A錢，並強逼他簽下350萬元股權讓渡書和50萬元本票。

洪男到案後坦承動手打人及要脅呂男簽50萬本票，但否認要呂簽下股權讓渡書；其他股東則證稱，呂男當晚承認私用公款，洪因此要呂簽50萬本票，但未要求簽讓渡書。

檢方今依傷害、強制罪嫌起訴洪楚源；至於恐嚇取財部分，則以LINE股東群組內容認定雙方確有合夥帳務糾紛，但難認洪男有為自己不法所有意圖，因此給予不起訴處分。

至於洪楚源透過龔施茜職務之便調閱呂男及家人車籍資料，好讓洪掌握他與家人行蹤，檢方另案偵辦中。

(中時)