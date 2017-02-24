國民黨黃柏霖呼籲：228勿再成社會分裂源頭

228即將到來，國民黨高雄市委員會主委黃柏霖的二伯公黃石順，當年也曾受影響而躲避半年，對於過往傷痛，黃柏霖呼籲共同面對歷史，也希望這起悲劇別再成為台灣社會分裂的源頭。

國民黨高市委員會24日下午發布新聞稿，針對民國36年2月所發生的228事件表達哀痛，並盼望社會和諧。

國民黨高市委員會指出，此刻台灣與高雄，已融入更多元社會群體，有來自東南亞的移工、新住民，也有來自於中國大陸與其他國家因婚姻、依親、勞動、經濟、交流等原因留在台灣生活的朋友們。台灣因此而豐富精彩，大家也學會尊重各種文化不同的風俗習慣。

國民黨高雄市委員會於228事件70周年將臨之際，真誠面對歷史傷痛，也盼悲劇勿再次撕裂台灣、高雄豐富多元的族群，期許社會看見歷史，更期許避免衝突再現。

(中時)