國民黨黃柏霖呼籲：228勿再成社會分裂源頭
228即將到來，國民黨高雄市委員會主委黃柏霖的二伯公黃石順，當年也曾受影響而躲避半年，對於過往傷痛，黃柏霖呼籲共同面對歷史，也希望這起悲劇別再成為台灣社會分裂的源頭。
國民黨高市委員會24日下午發布新聞稿，針對民國36年2月所發生的228事件表達哀痛，並盼望社會和諧。
國民黨高市委員會指出，此刻台灣與高雄，已融入更多元社會群體，有來自東南亞的移工、新住民，也有來自於中國大陸與其他國家因婚姻、依親、勞動、經濟、交流等原因留在台灣生活的朋友們。台灣因此而豐富精彩，大家也學會尊重各種文化不同的風俗習慣。
國民黨高雄市委員會於228事件70周年將臨之際，真誠面對歷史傷痛，也盼悲劇勿再次撕裂台灣、高雄豐富多元的族群，期許社會看見歷史，更期許避免衝突再現。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。