桃市與美國聖貝納迪郡，簽姊妹城市交流協定。（甘嘉雯翻攝）

桃市與美國聖貝納迪郡人員參訪華航。（甘嘉雯翻攝）

桃市與美國聖貝納迪郡人員參訪華航。（甘嘉雯翻攝）

美國加州聖貝納迪諾（San Bernadine，簡稱SBC）24日與桃園市締結姊妹市，郡監督Curt Hagman與市長鄭文燦共同簽署，是鄭上任以來第一個美國姐妹市，也是聖郡的第二個姐妹市。

聖郡（SBC）是美國境內第一大郡（County），郡內人口約有200萬人，與桃園市規模差不多，郡內有安大略國際機場（Ontario International Airport），是UPS在美國西岸的主要基地，也是美國物流業最主要使用的機場之一，機場執行長Kelly Fredericks也同行訪桃。

秘書處長顏子傑表示，這次接待聖郡，由經濟發展局安排華儲、長榮物流、世聯倉運等數十家物流業董事長與美方進行招商餐會，秘書處則安排中華航空公司總部、桃園國際機場、長榮航太及長榮航空總部，進行一日航空產業參訪，展現桃園在世界航太產業的實力。

Curt Hagman打趣的說，聖郡的面積比美國9個州還大，但「大家通常都忽略我們」。因為大家只認識我們隔壁的另一個城市「洛杉磯」卻忘記聖郡，他說，SBC有2個港口、1個機場，主要發展物流業，與桃園市相當類似，也因為這個原因，與桃園締結成為姊妹市，希望未來台灣有更多航線，能夠選擇安大略國際機場降落。

(中時)