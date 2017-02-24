拿賴告丈夫通姦 意外爆出私生子
邱姓男子和妻子結縭20幾年，育有一女，但長期相處不睦，妻子從丈夫手機發現和陳姓女子往來密切，持手機提告通姦，邱男認為妻子沒證據胡亂興訟也反告偽造文書，沒想到桃檢查出陳女前年10月生下的兒子真的是邱男的種，2人才坦承已暗通款曲多年，被依妨害家庭罪嫌起訴。
51歲邱姓男子1990年與妻子結婚，生下一女後感情生變，多年來相處不睦，邱男後來結識38歲的陳姓女子，墜入情網，多次發生性關係，陳女前年10月為邱男生下1子，這段婚外情一直瞞著髮妻。
邱妻去年5月察覺有異，果真從丈夫手機發現與陳姓女子往來密切，懷疑陳女就是丈夫外遇的小三，拿著他們的Line對話紀錄等通聯資料報警提告，邱男挨告後也反控妻子資料「攏是假」，涉嫌偽造文書。
檢警追查發現陳女有個未滿周歲的嬰孩，從母姓，深入追問，陳女才坦承為邱男生子，但邱男卻辯稱不清楚孩子是不是他的，經送DNA鑑定，確認邱男和陳姓男嬰的親子關係，邱男才坦承和陳女嘿咻過，2人被依妨害家庭罪嫌起訴。
(中時)
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