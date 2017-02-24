車禍後肇逃 原來是車上藏毒心虛

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高巿警鼓山分局龍華所巡佐涂士明、警員史秉軒23日下午4時許巡邏經過明誠四路、美術東六街口時，突然聽到從明誠四路與美術東四路口方向傳來巨大碰撞聲，疑似發生交通事故，到場時24歲王姓女騎士受傷倒地，事故的另一輛自小客車見警察靠近，突然加速逃離現場。

2名員警隨即鳴放警報器展開追捕，最後在左營區翠華路與翠峰路口攔截該車，34歲蔡姓駕駛被逮後身上及車上分別搜出安非他命，共重6公克，對方表示因持毒才會心虛逃跑，訊後依肇逃、毒品等罪送辦。

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(中時)