麻將協會當賭場 8人聚賭全被訴

中華麻將競技協會桃園分會廖姓主任把辦事處當賭場，糾眾賭博再收取抽頭金，前年11月晚間「開2桌」打麻將，桃園警分局持搜索票上門，當場逮到中年男女賭徒8人和廖女，起出1.5萬元現金、麻將和帳冊等物，9人坦承不諱，桃檢依賭博罪嫌起訴。

(中時)