VX神經毒劑 4大關鍵Q&A

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馬來西亞毒理學家表示，北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男在機場是被VX神經毒劑殺害。以下是關於被聯合國歸類為大規模毀滅性武器的VX神經毒劑關鍵問答：

★VX神經毒劑是什麼？

VX是美國科學家取的代號，它是有機磷酸酯化合物，也是歷來所製造的最致命化學戰劑之一。

美國於冷戰期間曾儲備大量VX神經毒劑，其毒性可能是沙林毒氣的10倍。

清澈無氣味的純VX神經毒劑外觀像機油，性質穩定可方便運送，而且也很難偵測，因此非常適合用來暗殺。缺點是VX神經毒劑會殘留在受污染區很長一段時間。

★會產生什麼症狀？

它會快速破壞神經系統，吸入高劑量，數分鐘內就會置人於死地，因為肺部血管會快速將這種神經毒擴散到血流和重要器官中。VX神經毒劑會過度刺激腺體和肌肉，導致它們疲憊，無法支持呼吸。

中毒症狀依劑量以及經由吸入或皮膚接觸而有所不同。接觸低劑量VX神經毒劑可存活下來。

★VX神經毒劑從何而來？

VX神經毒劑是1950年代初期首度在英國實驗室製造出來，但冷戰時期美國與蘇聯的軍備競賽中，美國科學家提升VX神經毒劑的效力。

印第安納州新港化學軍火庫（Newport Chemical Depot）大量生產的成千上萬噸VX神經毒劑，最終於1980年代晚期冷戰結束時銷毀。

★合不合法？

聯合國將VX神經毒劑歸類為大規模毀滅性武器。

根據1997年的「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention），各國僅容許少量儲存供研究使用，且必須申報以及有義務逐步摧毀其供應。

日本昭和大學毒理學教授沼澤聰（Satoshi Numazawa）告訴法新社：「北韓不是『禁止化學武器公約』簽署國，因而如果北韓擁有VX也不令人意外。」（譯者：中央社陳昱婷）1060224

(中央社)