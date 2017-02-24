村上春樹推出久違長篇小說 宮崎駿可望復出
日本名作家村上春樹的新長篇小說《騎士團長殺人事件》(暫譯)24日在日本發售，這是村上繼《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》後，4年來首部長篇作品，使許多粉絲到書店徹夜排隊搶購。此外，宣布不再製作長篇動畫電影的宮崎駿導演，已著手準備長篇新作。
犯罪推理的長篇小說《騎士團長殺人事件》是村上繼2009年至2010年推出《1Q84》之後，時隔7年的首部多冊新作。這次共分2冊，發行量為第一冊70萬本，第二冊60萬本，總計130萬本。新潮社在發售前已決定再版。
東京許多書店自24日午夜起開賣，村上的忠實粉絲也徹夜排隊搶購。有些讀者拿到書後，就迫不及待地在書店通宵猛K，有人怕看不懂人物關係，還邊看邊做筆記。
近年村上的作品採取「不事先宣傳」的宣傳手法，只告訴讀者書名和發售日期，內容和大綱一律不公開，反而引起讀者的好奇心。村上說新作是個奇妙的故事，有讀者表示，「非常期待，想看看是如何奇妙？」
已先賭為快的東京荻窪的書店店長表示，「村上這次的作品與他初期的作品很相似，有種讓人懷念的味道。」
68歲的村上自1979年出道後，以長篇小說《挪威森林》躍居國際知名作家。近來每年都被預測為諾貝爾文學獎的最有力得主，最後總是失之交臂。
此外，日本吉卜力工作室的製片人鈴木敏夫23日在美國的一場活動中透露，已宣布隱退，不再製作長篇動畫電影的宮崎駿導演，最近開始準備長篇新作。
鈴木表示，去年7月宮崎導演拿長篇動畫電影的企畫書給他，還說：「我會畫約20分鐘的分鏡圖，你判斷看看好不好玩」。「去年年末我看了，真的很有趣。他目前也在東京拚命地製作中。」
(中時)
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