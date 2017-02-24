還有10元高麗菜 善化農民連假開放任採
高麗菜的零售價雖稍有提升，但批發價仍低迷不振，善化區農民楊春義日前將自家生產的高麗菜送到台北果菜市場，每公斤批發價不到5元，根本不符成本，還得另外「倒貼」，為此他決定在明天連假期間開放民眾採摘，每顆只要10元，有興趣的民眾可自行帶工具前往。
楊春義在善化茄拔地區種植高麗菜面積約2公頃多，他原本在北部經商，5年前才返回台南從農，因為做過生意，了解分散風險的概念，他把地分為3梯次種植，在農曆年前、過年期間以及年後採收，但菜價在一個多月來都未見起色。
楊春義說，他感覺這幾年下來，今年的高麗菜價最差，這梯次要收成的5分地共有上萬顆高麗菜，盤商每分地才開價6000元，他1分地耕作成本算上來要1.2萬元，收購價連成本的一半到不到，左思右想下最後決定「認了」，跟上次一樣，開放給民眾以1顆10元的代價採收。
消息一出，民眾也幫農民上臉書宣傳，善化區區長李皇興自掏腰包買了200顆要分送給同事；楊春義說，這次開放的高麗菜園，位於南2高6號涵洞前方100公尺處以及天后宮附近，有意願的民眾可自備刀子、袋子、零錢等，不論大小每顆10元，從明天上午7點開始，採完為止。
(中時)
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