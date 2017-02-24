女通緝犯醉翻當街跳鋼管 驚動警方遭逮

鍾女酒醉在路邊跳鋼管，警方調查才發現她是毒品通緝犯。（林宏聰翻攝）

高市大寮區44歲鍾姓女子21日喝醉，日正當中在馬路上唱歌，還抱著電線桿扭動身子大跳熱舞，警方獲報到場處理，有員警認出鍾女是毒品通緝犯，將不斷翻筋斗、宛如跳鋼管舞的鍾女帶回。

林園分局大寮分駐所表示，鍾女當天在正氣路發酒瘋，路人擔心她被車撞，打電話報警。

警方到場後，鍾女醉到無法表明身分，員警無計可施，以手機拍下她的容貌，傳上LINE群組，結果有員警認出她去年底遭毒品通緝，但鍾女現場不斷高喊「我不是她」，接著便翻起筋斗，又把反光鏡鐵桿當鋼管跳，令員警啼笑皆非。

警方和鍾女僵持15分鐘，等支援警力抵達，才將她勸上車，帶回派出所偵訊，隨後將她解送歸案。

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(中時)