美國總統私房度假勝地 五大秘境公開

小布希總統最愛到緬因州度假。（圖／Booking.com提供）

228連假前夕，Booking.com繽客整理出五大美國總統的私房度假勝地，讓一般民眾不需搭乘總統專機，也能享受與美國元首同等級的度假行程！

歐巴馬家族連續8年聖誕節都前往凱盧阿灣的海濱豪宅度假，不但是因為這裡是歐巴馬的故鄉，更是因為夏威夷凱盧阿灣的白淨細沙與清澈海水，相當適合進行各種海上活動，遊客可以划船前往摩柯斯群島，或悠游在湛藍海洋與原始珊瑚之間。

連假不想人擠人？去海上度假就能遠離觀光人潮喧囂、放鬆心情！已故的甘迺迪總統向來喜愛海洋，每回度假一定會駕駛帆船，人們也戲稱他的帆船為「浮動白宮」，總統夫人賈桂琳斜倚船首的美麗畫面更成為經典。

小布希總統在任內度假超過800天，曾被評為美國史上最愛休假的總統，肯定對安排假期再熟悉不過。放假時，他多數待在德州農場裡，或是緬因州的百年家族莊園。緬因州海濱岩岸風景如畫，滑雪勝地眾多，全年都適合享受假期。

柯林頓家族趁著聖誕節期間，前往以度假村聞名的多明尼加享受風光，旁達加納的戶外活動眾多，適合闔家光臨，徜徉在廣闊高爾夫球場、親水公園、椰子樹搖曳的加勒比海海灘。多明尼加提供各種體驗，能滿足每個人的需求，即便是第一家庭也能滿載而歸。

依露瑟拉是巴哈馬的離島，廣受多位總統青睞，其中又以羅斯福總統最常光臨，島上小漁村散布、歷史豐富，也以潛水等海上活動著名。羅斯福當選後，首次度假就選擇此處，期間大多在釣魚，之後在擔任總統的四個任期中也曾多次前來。當地粉色海灘與美麗珊瑚礁十分迷人，格外適合追求異國風情的旅人。

(中時)