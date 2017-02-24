美國總統私房度假勝地 五大秘境公開
228連假前夕，Booking.com繽客整理出五大美國總統的私房度假勝地，讓一般民眾不需搭乘總統專機，也能享受與美國元首同等級的度假行程！
歐巴馬家族連續8年聖誕節都前往凱盧阿灣的海濱豪宅度假，不但是因為這裡是歐巴馬的故鄉，更是因為夏威夷凱盧阿灣的白淨細沙與清澈海水，相當適合進行各種海上活動，遊客可以划船前往摩柯斯群島，或悠游在湛藍海洋與原始珊瑚之間。
連假不想人擠人？去海上度假就能遠離觀光人潮喧囂、放鬆心情！已故的甘迺迪總統向來喜愛海洋，每回度假一定會駕駛帆船，人們也戲稱他的帆船為「浮動白宮」，總統夫人賈桂琳斜倚船首的美麗畫面更成為經典。
小布希總統在任內度假超過800天，曾被評為美國史上最愛休假的總統，肯定對安排假期再熟悉不過。放假時，他多數待在德州農場裡，或是緬因州的百年家族莊園。緬因州海濱岩岸風景如畫，滑雪勝地眾多，全年都適合享受假期。
柯林頓家族趁著聖誕節期間，前往以度假村聞名的多明尼加享受風光，旁達加納的戶外活動眾多，適合闔家光臨，徜徉在廣闊高爾夫球場、親水公園、椰子樹搖曳的加勒比海海灘。多明尼加提供各種體驗，能滿足每個人的需求，即便是第一家庭也能滿載而歸。
依露瑟拉是巴哈馬的離島，廣受多位總統青睞，其中又以羅斯福總統最常光臨，島上小漁村散布、歷史豐富，也以潛水等海上活動著名。羅斯福當選後，首次度假就選擇此處，期間大多在釣魚，之後在擔任總統的四個任期中也曾多次前來。當地粉色海灘與美麗珊瑚礁十分迷人，格外適合追求異國風情的旅人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。