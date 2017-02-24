逼近前車密集閃燈示意避讓 國道警：已涉惡意逼車
國道三隊24日公布2段逼車影片，包含密集閃燈及急停逼車，強調惡意逼車恐面臨公共危險罪刑責，並可依法開罰處以3千至6千元罰鍰。
慢速車占用國道內側車道，被部分交通專家認為是造成塞車主因，開在俗稱烏龜車的慢速車後方車輛，常會以閃燈或鳴喇叭，示意前方慢速車避讓車道，但若密集閃燈，很可能已經涉及逼車罰責，可能遭警方開單告發裁罰。
國道三隊今公布2段逼車影片，上月16日晚間，周女駕駛自小客車行駛國道1號北上彰化路段內側車道時，被後方來車閃燈示意超車，後車起初先閃一次、但周女不為所動，沒多久後車開始逼近且一連閃了十多次大燈，周女才慢慢移到中間車道，但事後依據行車紀錄器向國道警方檢舉遭惡意逼車。
另外，同月13日，1輛大貨車行駛國道中線車道，也疑似因為車速過慢，引起後方來車連閃大燈示意讓道，前車駕駛也持行車紀錄器畫面向警方檢舉被逼車。
前方有烏龜車當路隊長，到底候車能不能閃燈示意？國道三隊交通組長賴協駿表示，依道路交通安全規則第101條第1項第3款「欲超越同一車道之前車時，須先按鳴喇叭二單響或變換燈光一次，但不得連續密集按鳴喇叭或變換燈光迫使前車允讓。」。
賴協駿說，若前方車輛未避讓，只能逕行超車，不能持續變換燈光，去年國道三隊取締惡意逼車件數24件，今年1月也已取締1件。車上若有裝設行車紀錄器，駕駛面對惡意逼車時，事後可向國道警方提出檢舉，警方將依法開罰。
(中時)
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