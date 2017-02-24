遊客受困金門建功嶼 消防局即刻救援
與金門本島距離約500公尺的建功嶼今（24）日又有人受困，劉姓遊客一早在退潮時走石板步道登島，結果碰到下雨看不到美景，後來還因漲潮走不了。縣消防局接獲緊急求救電話，出動橡皮艇協助他安全脫困。
來自台北的劉姓遊客久聞建功嶼景色優美，今天清晨6時30分許趁退潮時分，獨自走過石板步道登島賞景，但因冷氣團來襲，又下著大雨，島上寒風刺骨，遊興頓時大減，且還發現潮水逐漸上來，深怕小島遭到淹沒，趕緊在7時06分打119電話求救。
縣消防局勤指中心通報金城分隊出動橡皮艇趕至，發現海水已快速漲到沙岸，且現場遍布反登陸「軌條砦」和石蚵樁，增加救援困難，消防員只得涉水拖船避開危險地帶，再駕駛橡皮艇登島救援。
消防幹員在救援過程中，以電話與劉姓遊客保持聯繫，告知建功嶼碰到漲潮也不會淹沒，不斷安撫他的不安情緒，最後順利協助脫困。
縣消防局長楊肅凱指出，孤懸海上的建功嶼在退潮時，可通過連接本島的海底石板步道往返，但常有民眾未注意潮汐變化，而錯過安全回返的時間，因此登島前應記得攜帶通訊器材，若不慎受困則應尋找安全處所待救，不要驚慌，以免發生危險。
(中時)
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