柯P酸淡海輕軌 侯友宜：唱衰別人不會拉抬自己
淡海輕軌預計明年底通車，台北市長柯文哲24日卻批評，淡海新市鎮蓋那麼多房子幹嘛，真的是神經病，淡海輕軌會「虧到不省人事」；新北市副市長侯友宜痛批，淡海輕軌就是要解決新市鎮根本交通問題，不像大巨蛋放著擺爛，「唱衰別人，並不會拉抬自己」。
侯友宜今透過臉書指出，台北市擁有全台最高捷運建設密度，新北市將近400萬人口，也是全台灣人口數最多的城市，難道不能爭取更多捷運建設，且相較北市，新北沒太多可增闢公車路線空間，柯市長增加幹線公車說法，是「飽漢不知餓漢饑」。
侯友宜強調，中央推動淡海新市鎮，當初沒一併規畫公共運輸造成空屋，輕軌是要根本解決問題，不是像大巨蛋那樣放著擺爛，「唱衰別人，並不會拉抬自己」，新北市為配合台北世大運，早完成新北境內六個場館，這是新北市的格局。
(中時)
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