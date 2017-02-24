軍校大博會推軍事院校專區　籲讀書、就業及報效國家

軍校在大學博覽會推出軍事院校專區，呼籲青年學子可加入國軍行列，讓讀書、就業及報效國家一氣呵成。（陳淑芬攝）

國軍中區人才招募中心及軍事學校在大學博覽會設置「軍事院校專區」，國防大學副校長丘樹華中將24日在開幕儀式中表示，當軍人是很好的選擇，可以讓讀書、就業及報效國家等一氣呵成，呼籲年輕朋友如果有從軍的志向，不要猶豫加入國軍的行列。

大學博覽會昨天起在中時國際會展中心舉行，國軍中區人才招募中心、陸、海、空軍官校、空軍航空技術學院、陸軍專科學校、國防醫學院及國防大學等軍事院校，設置「軍事院校專區」。

國防大學副校長丘樹華率各軍校校長及院長等10名將官到場陣容浩大，官階星光閃爍，展現各軍校對大學博覽會的重視。各校出動幹部到場介紹校科系特色，穿著帥氣軍服及戰鬥服裝人員到場助陣，吸引學生駐足詢問，現場熱鬧滾滾。

大學博覽會的開幕儀式由國軍樂隊雄赳赳氣昂揚的樂隊演出開場，展現國軍威武的氣勢。丘樹華在會中致詞表示，當軍人是很多人的選擇、也是很好的選擇，國防大學去年招生的平均分數達到54級分，錄取成績達70級分的新生高達140多人，希望今年能招募到最優秀的青年加入國軍。

丘樹華並代表國防部感謝中時旺旺集團及台中市府，提供大學博覽會平台，讓國軍與青年學子能近距離接觸。他並呼籲，青年朋友如果有從軍報國的志向，不要懷疑猶豫，讓讀書、就業及報效國家一氣呵成。

各軍校學系廣及土木工程、化工材料、物理、政治、資訊管理、航空及船舶機械、海洋科學、應用科學、航太及飛機工程、電子電機、管理科學、車輛及機械工程等，不乏學校推出國際軍校交流、海外遊學、提升英文能力、落實證照簽證等計畫培養允文允武的國家人才。

軍校人才培育做法多元，推動公餘進修，結合行政院「塑型學習政府行動方案」與勞委會「國家證照制度」政策，強化軍職人員學能；在培養國際觀部分，則透過交換學生、軍事深造教育等方式；在基礎教育外，還規畫有進修及深造教育。

(中時)