南部五縣市簽備忘錄，合作打造智慧城市
「2017智慧城市論壇暨展覽」在台北南港展覽館登場，其中「南部五縣市智慧城市區域合作論壇」24日舉行，南部五縣市共同簽署合作備忘錄，進一步加強跨縣市合作，合力打造智慧城市聯盟、建置資訊交流共享平台、組成協助企業跨縣市發展的窗口等。
南部五縣市去年以跨縣市聯合提案方式，成功爭取工業局「4G智慧寬頻應用城市補助計畫」，今天在台北正式簽署合作備忘錄，宣誓未來更深化互相合作。
高市府研考會主委劉進興表示，期盼未來合作解決共同的問題、擴大智慧城市的場域規模；嘉義縣綜合規劃處長李明岳建議，推動南部5縣市OPENDATA開放資料聯盟，達成資訊系統交流共享；嘉義市政府計畫處長陳寶東表示，整合五縣市資源，可打造更貼近民眾需求的智慧服務。
台南市政府秘書長李孟諺則盼藉由合作帶動地方產業升級、永續發展；屏東縣政府資訊管理科長王世卿認為，跨域資源整合並融入區域特色，便民服務會更有感。
(中時)
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